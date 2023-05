LIVE Giro d’Italia 2023 | Longarone-Tre Cime di Lavaredo in DIRETTA | giornata decisiva nelle Dolomiti!

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL11.23 Geraint Thomas riparte in Maglia Rosa e ha dato sin qui segnali di grandissima solidità e consapevolezza. Il più vicino a lui è Primoz Roglic, in grado di riprendersi dopo le difficoltà del Monte Bondone e di rimanere dunque a 29” di distacco. In lotta per il successo finale anche Joao Almeida che, pur rischiando di crollare ieri sull’ascesa verso Coi, è lontano solo 39” dal gallese. Sono loro a contendersi la vittoria del106 e chissà, magari saranno loro a darsi battaglia anche per la vittoria di tappa odierna. 11.20 Uno scenario leggendario per una tappa che si preannuncia spettacolare. 5400 metri di disllo, 5 salite molto dure, tre delle quali porteranno i ...