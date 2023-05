LIVE – Giro d’Italia 2023 | diciannovesima tappa Longarone-Tre Cime di Lavaredo | aggiornamenti in DIRETTA

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ilvive oggi una delle sue giornate decisive, ladaalle Tredidopo 183 chilometri e 5400 metri di disllo. Considerata la frazione regina della Corsa Rosa numero 106, la giornata di oggi vedrà l’ultima battaglia tra Thomas, Roglic, Almeida e tutti gli altri uomini di classifica prima della cronometro di domani sul Monte Lussari che deciderà iluna volta per tutte. Unada vivere tutta d’un fiato fin dalla partenza e Sportface ve la racconteràin tempo reale senza perdere nemmeno un attimo. COME SEGUIRLA IN TV: PERCORSO E ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Sabbio Chiese-Monte Bondone in DIRETTA: venticinque uomini in fuga, Jumbo e Groupama ... OA Sport

Ciclismo, Giro d'Italia 2023: oggi la diciannovesima tappa con arrivo alle Tre Cime di Lavaredo, orari e come vederla in diretta tv e streaming ...LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Giro d'Ita ...