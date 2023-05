LIVE F1 | GP Monaco 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la FP1 | chi emergerà nel Principato?

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.58 La giornata si aprirà, come detto, con la FP1 delle ore 13.30, mentre la FP2 scatterà alle ore 17.00 andando a completare le canoniche due ore di lavoro in pista 12.55 Dopo la dolorosa cancellazione di Imola ci troviamo davanti al sesto appuntamento stagionale, che precederà il GP di Spagna del prossimo weekend 12.50 Buongiorno e benvenuti a Monte-Carlo, tra 40 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del GP diCome seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP– Numeri e statistiche GPBuongiorno e bentrovati alladella prima giornata di prove libere del GP di, settimo round del Mondialedi F1. Sul circuito ...

LIVE F1, GP Monaco 2023 in DIRETTA: scattano le prove libere a Montecarlo. Orari e programma OA Sport

La Mercedes cambia filosofia, la Red Bull pronta a un altro allungo. Si parte alle 13.30: tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW ...Domani, sabato 27 maggio, sarà una giornata ad alta tensione tra le strade di Montecarlo. Come da tradizione buona parte del weekend si deciderà infatti proprio nelle qualifiche per il Gran Premio di ...