LIVE F1 | GP Monaco 2023 in DIRETTA | FP2 alle 17 00 | Sainz e Leclerc puntano in alto con le Ferrari

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34 Di seguito la classifica completa della FP1: 1 55 Carlos1:13.372 26 2 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:13.710 +0.338s 28 3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:14.035 +0.663s 27 4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:14.038 +0.666s 27 5 16 Charles1:14.093 +0.721s 24 6 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:14.244 +0.872s 26 7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:14.467 +1.095s 25 8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:14.585 +1.213s 29 9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:14.653 +1.281s 28 10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:14.666 +1.294s 32 11 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO1:14.718 +1.346s 29 12 20 Kevin Magnussen HAAS...

13:12timing prove libere Fan di Autosprint è di nuovo RACE WEEK ! Segui con noi il primo turno di prove libere del GP di. libere - 1 Luogo: circuito di Monte CarloIl monegasco è reduce da due partenze al palo consecutive qui a(nel 2021 non poté sfruttarla) e gli avversari sono concordi nel definire la Ferrari una delle principali candidate al successo

LIVE F1, GP Monaco 2023 in DIRETTA: scattano le prove libere a Montecarlo. Orari e programma OA Sport

