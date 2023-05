LIVE F1 | GP Monaco 2023 in DIRETTA | con la FP1 inizia il weekend di Monte-Carlo | sarà caccia alle Red Bull?

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.16un monologo Redanche a? Max Verstappen e Sergio Perez, come sempre, partono con i favori del pronostico, ma sanno di essere su una delle piste nelle quali la loro clamorosa potenza della RB19 non farà la differenza. Una occasione per i rivali? 13.13 Tutti sanno come asia difficilissimo sorpassare. Infatti in 30 occasioni (44,1%) il vincitore è partito dalla pole position. Attenzione però, perché la situazione cambia radicalmente se si guarda ai tempi recenti. Dal 2004 in poi, il poleman ha vinto 12 volte su 18, portando la percentuale di successo di chi scatta davanti a tutti al 66,7%! 13.10 Capitolo pole position, anche in questo caso nessuno può competere con Ayrton ...