LIVE F1 | GP Monaco 2023 in DIRETTA | bandiera rossa per l’incidente di Sainz | Red Bull al comando in FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52 Williams è riuscita a rimettere in pista Albon proprio in extremis. Leclerc ha effettuato un nuovo tentativo di attacco al tempo, restando però a mezzo secondo dal suo miglior giro. 17.50 Nel frattempo è ripartita la sessione per gli ultimi 10 minuti della FP2. Alcuni team sfrutteranno questi giri per effettuare una breve simulazione di passo gara. 17.49 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Max VERSTAPPEN RedRacing1:12.462 22 Charles LECLERC Ferrari+0.065 4 3 CarlosFerrari+0.107 3 4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.220 4 5 Lando NORRIS McLaren+0.444 2 6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.498 2 7 Sergio PEREZ RedRacing+0.529 3 8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.588 6 9 Pierre GASLY Alpine+0.627 2 10 Esteban OCON Alpine+0.700 3 11 Lance STROLL Aston ...