' Little Tony | amico mio' | il ricordo di Bobby Solo | nel decennale della morte

L'onda emotiva per la morte di, non ha travolto solo il suo pubblico come era prevedibile e come hanno testimoniato i vari servizi dei tg nazionali, ma anche gli addetti ai lavori che si ...... a pochi giorni di distanza, cerca di bissare il successo della scorsa estate con il nuovo singolo Profumo , sostituendo nella formula vincente Edoardo Vianello con. L'obiettivo "...Tunz, tunz e lo fa stra bene!!! Myss Keta - Voto 6,25 - Prendi 'Profumo di Mare' dila sigla di Love Boat e mettila in mano a Myss ed ecco la hit estiva... Tommy Kuti - Voto 6,00 - ...

Decennale della scomparsa di Little Tony: 27 maggio l'evento ... Comune di Tivoli

Bobby Solo piange il fratello di latte nella Elvismania. Un’amicizia di cinquant’anni, tra serate, ricordi, festival di Sanremo e tanta complicità.A dieci anni dal suo esordio abbiamo fatto il punto con l'angelo dall'occhiale da sera: il trash come materiale da tormentone, la musica da 'Milano Sushi & Coca' al nuovo singolo 'Profumo', l'ospitata ...