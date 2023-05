L' Isola dei Famosi | Cristina Scuccia | Se mi piacciono le donne? Non ci sarebbe niente di male

Leggi Anche 'Famosi', Cristina Scuccia rivela: 'C'è una persona nella mia vita' Leggi Anche 'L'Famosi', Paolo Noise parla del malore a 'Lo Zoo di 105': 'Me la sono vista brutta' ...... con la cover di 'Don't let me be misunderstood'; ci sarà da ballare con i Gibson Brothers con la loro 'Cuba'; spazio alle poesieDik Dik con 'Senza luce', 'Sognando la California' e 'L'di ...Secondo i risultaticampionamenti 2020 - 2022, ci sono Pfas nei comuni di Alzano, Castelnuovo Scrivia,Sant'Antonio, Guazzora, MolinoTorti, Piovera, Tortona, Montecastello, insomma in ...

ISOLA DEL GRAN SASSO – E’ stato eletto all’ unanimità il nuovo consiglio direttivo del gruppo politico “Sinistra per Isola” che individua nella figura di Enzo Di Pietro, ...La guida turistica Maria Pace Guidotti presenta il libro “L’isola Bisentina – Lago di Bolsena”. Sabato 27 maggio, alle 18, a Bolsena, alla sala multimediale dell’ufficio turistico, al civico 9 di piaz ...