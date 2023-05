Lione | Fils | alla prima finale della carriera | trova Cerundolo

Anche a, come a Ginevra, i big scivolano all'ultimo ostacolo e in finale ci arrivano la wild card Arthurche batte 75 46 76 Brandon Nakashima e l'argentino Francisco Cerundolo che cancella il ...Arthuraffronterà contro Francisco Cerundolo nella finale dell' ATP 250 di2023 . Promette spettacolo l'atto conclusivo del torneo francese, in cui si sfideranno due tennisti che stanno ...Il giovane transalpino batte Nakashima in una semifinale appassionante. L'argentino supera Norrie Sarà una finale inedita a decidere l'esito dell' ATP 250 di. Il padrone di casa Arthursfiderà Francisco Cerundolo Per il francese si tratta della prima finale assoluta a livello ATP e a 18 anni è un grande traguardo dopo la semifinale di ...

ATP Lione: Fils è il primo tennista 2004 a giocare una finale. Per il titolo in casa sfiderà Francisco Cerundolo Ubitennis

Anche a Lione, come a Ginevra, i big scivolano all'ultimo ostacolo e in finale ci arrivano la wild card Arthur Fils che batte 75 46 76 ...Saranno Francisco Cerundolo e Arthur Fils a contendersi il titolo dell'ATP 250 di Lione: è questo ciò che è stato decretato oggi sulla terra rossa francese, dove si sono svolte le due semifinali. Nel ...