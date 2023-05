Leggi anche Il viaggio di Li Hui a Mosca per promuovere la pace L'di Pechino sulla crisi ucraina arriverà in giornata in Russia. È l'ultima tappa, dopo Ucraina, Polonia, Germania e ...Mosca 'valuta positivamente l'iniziativa del Papa per una missione di pace" afferma il ministero degli Esteri russo, mentre proseguono i contatti riservati dell'del governo cinese Li ...L'ultima tappa del suo primo, lungo tour diplomatico per trovare una soluzione politica al conflitto tra Russia e Ucraina vede oggi Li Hui , l'di Pechino sulla crisi ucraina, a Mosca . Finora, Li ha ribadito la proposta in dodici punti per la soluzione politica del conflitto avanzata dalla Cina il 24 febbraio scorso, primo ...

L’inviato speciale di Pechino sulla crisi ucraina Li Hui a Mosca Globalist.it

Li Hui durante i suoi incontri a Kiev, Varsavia, Parigi e Berlino, ha sondato il terreno e promosso la formula di pace di Pechino.Dopo le visite a Kiev, Varsavia, Berlino e Parigi, l’ex ambasciatore in Russia Li Hui atterra a Mosca. L’obiettivo: aprire un canale tra i due Paesi in vista di un compromesso ...