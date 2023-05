L’intervista di Oriana Fallaci a Kissinger | «La guerra è virilità | io mi sento un cowboy Il potere? Uno strumento per fare cose splendide»

...Nel novembre del 1972 diede un'alla giornalista... Dopo, Nixon non lo volle più vedere per settimane. ......uno dei momenti più difficili della sua carriera è'incontro con un'altra italiana, questa volta donna:Fallaci. Nell'autunno del 1971 la giornalista scrittrice gli chiede un'e lui ......Nel novembre del 1972 diede un'alla giornalista... Dopo, Nixon non lo volle più vedere per settimane. ...

L’intervista di Oriana Fallaci a Kissinger: «La guerra è virilità, io mi sento un cowboy. Il potere Uno... Corriere della Sera