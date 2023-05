L’inquinamento “prodotto” dall’Intelligenza Artificiale

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 26 maggio 2023) I dati sono, per il momento, delle mere stime e solo nei prossimi anni riusciremo ad avere un quadro delle situazione molto più definito. Ma per capire il livello di inquinamento (sia in termini di consumo che per quanto riguarda le emissioni di CO2) degli strumenti di intelligenza, già oggi ci sono degli indicatori e dei rapporti che possono darci una mano a capire cosa sta accadendo e cosa potrebbe succedere nel giro del prossimo decennio. Non è un caso, infatti, che secondo le previsioni inserite nell’ultimo osservatorio ESG Big Tech 2023 di Karma Metrix, i livelli di emissioni di gas serra (anidride carbonica ed equivalenti) previsti per il 2030 siano elevatissimi. LEGGI ANCHE > I dati dell’osservatorio ESG Big Tech 2023: cosa dice il report sul consumo di internet Proprio nella giornata di ieri, giovedì 25 maggio, Giornalettismo ha parlato di come ...