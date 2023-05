L’INPS scrive a tutti gli italiani | stiamo rischiando di perdere tanti soldi | Il perché inquietante

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 26 maggio 2023) Un annuncio apparentemente innocuo dale improvvisamente ti ritrovi senza. Ecco cosa sta succedendo. La tecnica del falso messaggio delsta tornando a diffondersi nelle caselle postali elettroniche italiane. Si tratta di una tattica subdola che preme sull’istinto e la preoccupazione della vittima per rubare ogni suo avere in pochissimo tempo. Truffe online INPS – Ilovetrading.itLa tecnica del phishing è fin troppo comune tra i truffatori informatici e miete sempre molte vittime nonostante i continui avvertimenti delle autorità nei confronti di queste trappole. Ci sono moltissime modalità in cui può arrivarci un tentativo di phishing. Il classico è il messaggio di una fortuita vincita alla lotteria, anche se non si è mai comprato un biglietto; troviamo poi il metodo del pacco, ovvero l’avviso di un pacco in giacenza ...