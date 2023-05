(Di venerdì 26 maggio 2023) Da circa un meseè diventata il nuovo Ceo, in sostituzione di Pietro Berardi. La dirigente giallorossa, nata a Larissa in Grecia nel 1983 , lavora da quindici anni nel mondo ...

Da circa un meseè diventata il nuovo Ceo della Roma , in sostituzione di Pietro Berardi. La dirigente giallorossa, nata a Larissa in Grecia nel 1983 , lavora da quindici anni nel mondo del calcio: nel ...A proposito di quest'ultimo caso era circolata la notizia di un colloquio tra il tecnico portoghese e la nuova Ceo della società,. Tuttavia, come scrive Francesco Balzani su ...Nell'Assemblea della Lega Serie A , la nuova CEO della società capitolina,, ha rappresentato il club nella discussione sui diritti tv e i nuovi fondi d'investimento . Leggi i commenti ...

Lo stipendio di Lina Souloukou: ecco quanto guadagna la CEO della Roma Il Romanista

Da circa un mese Lina Souloukou è diventata il nuovo Ceo della Roma, in sostituzione di Pietro Berardi. La dirigente giallorossa, nata a Larissa in Grecia nel 1983, lavora da quindici anni nel mondo ...gli stipendi dei calciatori e tanto altro ancora.La nostra redazione segue da vicino gli obiettivi di mercato della CEO Lina Souloukou, del direttore sportivo Mauro Leo e dell'allenatore Mourinho, non ...