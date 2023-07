L’Importanza del Tevere nella Storia di Roma

Leggi su sabinaonline

(Di venerdì 26 maggio 2023), la città eterna, è conosciuta per la suaricca e affascinante. Ma un protagonista sottovalutato di questamillenaria è il fiume. non può essere minimizzata; è stato il sangue vitale della città, plasmando la sua destinazione fin dalle sue prime origini. Il, il terzo fiume più lungo d’Italia, ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo di. La sua ubicazione strategica ha permesso la nascita di una delle più grandi civiltà della. La leggenda racconta che Romolo e Remo, i fondatori mitologici di, furono salvati sulle sue acque, conducendo all’istituzione della città sulle sue rive nel 753 a.C. Il fiume ha fornito una fonte di acqua potabile, un mezzo di trasporto per merci e persone e, più importante, ...