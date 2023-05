Limbiate | paura per un cane sul bordo del Villoresi | intervento dei Vigili del fuoco

(Di venerdì 26 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordeideloggi a, in via Marconi, per unavvistato suldel(non in acqua). Un cittadino lo ha notato e temendo che cadesse in acqua ha chiamato Polizia Locale che ha quindi avvisato i pompieri. Ideldi Desio, che erano già in giro per ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Momenti dinella mattina di mercoledì 3 maggio 2023 a Paderno Dugnano , in provincia di Milano, per un ... Il tratto, che collegae Milano, è stato interdetto al passaggio delle auto per ...Momenti dinella mattina di mercoledì 3 maggio 2023 a Paderno Dugnano , in provincia di Milano, per un ... Il tratto, che collegae Milano, è stato interdetto al passaggio delle auto per ...

Limbiate, paura per un cane sul bordo del Villoresi: intervento dei ... Il Notiziario

SARONNO/SARONNESE – Eventi da vivere outdoor o meglio on the road come quello di Limbiate che si concluderà domenica. Una manifestazione organizzata dalla Proloco con tanta musica dal vivo, ...Il 26 maggio, il giorno prima del suo 23mo compleanno, Jenny De Nucci di Limbiate esce al cinema con il suo nuovo film Prima di andare via ...