Lille-Nantes sabato 27 maggio 2023 ore 21 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 26 maggio 2023) Mancano 180 minuti alla fine del torneo in Ligue1 e il Lilla di Fonseca è attualmente quinto con un punto di vantaggio sul Rennes e tre sul Lione. La sfida di oggi li vede impegnati contro ilattualmente quartultimo e sull’orlo della retrocessione. Una lotta serrata che si giocherà anche sulla differenza reti in caso di arrivo a pari punti: al momento InfoBetting: Scommesse Sportive e

missioni difficili pere Auxerre , che lottano per evitare il quartultimo posto che vuol dire retrocessione assieme ad Ajaccio, Angers e Troyes: i canarini vanno a, l'AJA a Tolosa. ...Le previsioni sulle altre partite Tra le gare in assoluto più interessanti, che interessano sia la lotta per l'Europa che quella per la salvezza, c'è. La squadra di Paulo Fonseca è ...

Lille-Nantes (sabato 27 maggio 2023 ore 21:00): convocati, formazioni, quote, pronostici Infobetting

Lille-Nantes, valido per il 37° turno di Ligue 1 in programma alle 21:00 di sabato 27 maggio: info partita, streaming gratis e diretta live ...La 37ª giornata di Ligue 1 potrebbe rivelarsi decisiva per la vittoria del PSG, la corsa all'Europa e la salvezza di una fra Nantes e Auxerre ...