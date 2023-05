Liga | la Goal Line Technology assente perché Tebas non vuole pagare 3 | 5 milioni alla Fifa

(Di venerdì 26 maggio 2023) In Espanyol–Atletico Madrid un altro errore arbitrale ha movimentato le discussioni spagnole. Infatti, sul gol del raddoppio dei colchoneros segnato da Griezmann pare che il pallone non abbia completamente varcato laa di porta. Questo sarebbe stato un caso facilmente risolvibile tramite l’utilizzo della, ma questo in Spagna non è possibile. A differenza dei maggiori campionato europei, infatti, lanon ha la possibilità di usufruire della tecnologia. Questo ha portato della partita del Cornellà a far intervenire il Var, che ha (secondo alcuni fra arbitri e giornalisti) erroneamente dato il gol., manca la. La colpa è del presidente della legaCome è possibile ...

Infine, un riferimento alla possibilità che lail prossimo anno si privi della Var per motivi ... Sarebbe bello riuscire a tenere la- line technology. Se si tratta di un problema di soldi, ...Clamorosa notizia dalla Spagna. Lapotrebbe infatti in futuro abbandonare l'uso del Var, così come riporta El Larguero . Non si ... Laline technology, peraltro, non sarà inserita nelle ...Perché questo Perché nellaspagnola non c'è laLine Technology, al contrario degli altri massimi campionati europei . IL MOTIVO - Ma perché in Spagna non c'è laLine Technology Lo ha ...

Liga nella bufera, è senza goal-line technology: il motivo è scandaloso Corriere dello Sport

Javier Tebas non sarebbe d’accordo, così come i club, a sborsare nuovamente 3 milioni di euro per l’utilizzo della tecnologia, peraltro dopo lo scoppio dello scandalo arbitri-Barcellona. La goal line ...Perché la Liga non ha la Goal Line Technology Mercoledì sera Espanyol e Atletico Madrid hanno dato vita a uno scoppiettante 3-3 nella terzultima partita della stagione in Liga. Ma il pareggio, con in ...