Liga | giornata 36 | Barça ko | che rimonta dell’Espanyol!

(Di venerdì 26 maggio 2023) Si infiamma la corsa per la salvezza nella36 della. Il Valladolid rifila tre gol al Barcellona, il Valencia perde a Maiorca e rischia ancora mentre l’Espanyol fa unapazzesca contro l’Atlético. Il Getafe respira grazie al successo in casa del Betis, in zona Europa invece sei squadre si giocano il posto in Conference League. Il Real Madrid torna al secondo posto, Real Sociedad a un passo dalla Champions League.36: Valladolid-3-1, Real Madrid-Rayo 2-1, Espanyol-Atlético 3-3 Colpo del Valladolid che torna a muovere la classifica dopo cinque sconfitte consecutive battendo 3-1 il Barcellona, che subisce il secondo ko di fila. Padroni di casa in vantaggio dopo due minuti grazie all’autorete di Christensen, raddoppia Larin al 22’ su calcio di ...

3 ore 16:55 Rubrica: Croquetas - Andrea Radrizzani ore 17:59: Atletico - Real Sociedad Nel resto d' Europa troviamo due anticipi inPortugal per l'ultima: alle ore 20 si gioca Rio Ave - Famelicao e alle 22.15 Vizela - Sporting. Entrambe le sfida avranno poco da dire ai ...Il club chiede l'annullamento della partita giocata ieri sera per una 'grave negligenza' nel protocollo VarÈ caos in. Nell'ultimadi campionato alcuni verdetti sono stati rimandati e molte delle squadre che stanno lottando per i propri obiettivi sono ancora in ballo. È il caso dell'Atletico Madrid e ...

Liga, la 36ª giornata: il Barça in festa perde ancora, il Real si rialza Calcio in Pillole

Ultima giornata di Liga Portugal, lo Sporting Lisbona quarto in classifica chiude sul campo del Vizela (undicesimo). La squadra di Amorim è reduce dal pareggio nel derby con il Benfica. Un pari ...La squadra di Amorim è reduce dal 2-2 col Benfica, risultato che inchioda i biancoverdi al quarto posto senza speranze di guadagnarsi i preliminari di Champions ...