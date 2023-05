Libano | 300 milioni dollari da Banca mondiale per i più poveri

(Di venerdì 26 maggio 2023) Laha approvato un finanziamento aggiuntivo di 300diper il programma nazionale di sicurezza sociale del. E questo per "fornire sostegno in denaro alle famiglie ...

La Banca mondiale ha approvato un finanziamento aggiuntivo di 300 milioni di dollari per il programma nazionale di sicurezza sociale del Libano. E questo per "fornire sostegno in denaro alle famiglie libanesi povere e vulnerabili". Lo riferiscono i media ...

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 MAG - La Banca mondiale ha approvato un finanziamento aggiuntivo di 300 milioni di dollari per il programma nazionale di sicurezza sociale del Libano. E questo per "fornire ...L'Onu ha registrato in Libano circa 830mila profughi siriani dal 2011 a oggi. Cifre più realistiche parlano di oltre un milione di profughi, giunti in Libano da più di un decennio per sfuggire agli ef ...