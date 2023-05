L’Fmi richiama l’Italia | «Attuare il Pnrr e fare un piano per la riduzione del debito»

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’economia italiana crescerà dell’1,1% nel 2023 e nel 2024. Sono queste le previsioni del Fondo monetario internazionale, al termine dei colloqui tra i suoi economisti e le autorità economico-finanziarie italiane. Secondo, il quadro macro-economico del Belpaese è in buono stato. E questo, si legge nella relazione, si deve «all’abile gestione delle forniture di gas nel 2022 da parte delle autorità e al sostegno del welfornito in risposta allo shock dei prezzi dell’energia». Pur prevedendo una crescita del Pil di oltre un punto percentuale, il Fondo prevede che anche nel 2023 «l’inflazione rimarrà problematica e gli alti tassi di interesse manterranno elevati i rischi del settore finanziario». Per proteggere le finanze pubbliche da eventuali shock dell’economia,suggerisce una soluzione: le politiche di bilancio. «Dato ...