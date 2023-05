Lewis Hamilton | “Giusto non correre a Imola Ferrari? Solo speculazioni”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Alla vigilia del Gran Premio di Monaco i piloti sono intervenuti in conferenza stampa per presentare tutti gli impegni del fine settimana. Tra loro ancheche si è soffermato anche su alcune vicende extrapista, tra cui la voce che lo aveva accostato allain un futuro abbastanza prossimo. Andiamo dunque a vedere cosa ha detto il pilota britannico.: “Lami ha cercato?” (Credit foto – pagina Facebook Manchester Press Review)Nel corso della conferenza stampa dunqueha parlato anche delle voci che lo vorrebbero vedere inil prossimo anno. Queste alcune delle sue parole riportate da Sportmediaset: “Se la ...

Sul mercato e le continue voci su un approdo a Maranello diha detto: "Due gare fa si diceva che Sainz sarebbe andato in Audi. Quella dopo era Leclerc in Mercedes. Finisce che rimango ...In conferenza: "La Ferrari non mi ha cercato". E Vasseur: "Non stiamo facendo né abbiamo fatto alcuna proposta a". Silverstone (Inghilterra) 03/07/2022 - gara F1 / foto Imago/Image Sport nella foto:ONLY ITALY Nella conferenza stampa che ha aperto il fine settimana del Gran Premio ...Sapete perfettamente che in questa fase della stagione ogni settimana ci sarà una storia diversa, ma non stiamo inviando alcun tipo di offerta a, e non l'abbiamo fatto. Penso che ogni ...

Lewis Hamilton sulla trattativa con la Ferrari: «Nessuno mi ha cercato». Leclerc: «Non faccio io il mercato» Open

Lewis Hamilton ha chiarito in Conferenza Stampa che è quasi tutto pronto per la firma del nuovo contratto con Mercedes.Formula 1, futuro Lewis Hamilton: ecco che cosa potrebbe accadere nella prossima stagione, le sue dichiarazioni non lasciano spazio ad interpretazioni ...