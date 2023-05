Levi si dimette da commissario italiano alla Fiera di Francoforte

(Di venerdì 26 maggio 2023) La decisione dopo le polemiche sulla partecipazione del fisico Carlo Rovelli e dopo l’articolo di Libero sull’incarico a una società di comunicazione in cui lavora il figlio

Dopo la polemica, poi rientrata, sulla partecipazione di Carlo Rovelli, un nuovo fronte si era aperto oggi con un articolo di Libero in cui si dice che avrebbe assegnato la comunicazione per l'Italia alla Fiera di Francoforte a una società di comunicazione in cui lavora il figlio. 'Per la sensibilità dimostrata e il lavoro svolto finora', ha commentato il ministro della Cultura, Sangiuliano.

Bufera alla Buchmesse. Ricardo Franco Levi si è dimesso dal ruolo di commissario straordinario del governo per l’Italia, Paese che ...Decisione dopo le polemiche sulla partecipazione del fisico Carlo Rovelli e dopo l’articolo di Libero sull’incarico a una società di comunicazione in cui lavora il figlio ...