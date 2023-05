L' Emilia Romagna si rialza La costa pronta ad accogliere i turisti per il ponte del 2 giugno

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo l'alluvione, l'arcobaleno. È questo il messaggio che laadriatica, che corre lungo tutta l', vuole trasmettere in previsione dellungo del 2. Giornate in cui, nonostante il tempo sarà ancora leggermente instabile su tutta la penisola, dovrebbe iniziare a tornare il bel tempo e con esso il primo vero caldo estivo. «Quello che teniamo a sottolineare» racconta a Panorama.it Walter Meoni, proprietario del Bicio Papao a Milano Marittima, «è che qui le spiagge sono perfettamente funzionanti, come prima del catastrofico alluvione». Laadriatica è dunque,per ildel 2? «Assolutamente sì. Le spiagge sono agibili da sempre» ci spiega Meoni «Qui a Milano Marittima, per esempio, ...

Dopo la visita di ieri alle zone alluvionate dell', la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e la commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, sono state accolte stamani nel Municipio di Venezia dal ...La Caritas diocesana di Prato invita parrocchie, gruppi, associazioni e singoli fedeli a partecipare alla raccolta fondi per l'emergenza alluvione in. "Allo stato attuale la situazione è ancora molto complessa e le Caritas della Toscana chiedono di non fare raccolte di materiale, ma hanno lasciato ogni diocesi la possibilità di ...... per un totale di circa 300 casi - riporta ancora Epicentro - in un focolaio epidemico che ha coinvolto principalmente Liguria ed. La Candida auris si sta diffondendo in maniera ...

Una delle immagini più simboliche dell'alluvione che ha devastato molti territori dell'Emilia-Romagna, sono le colline di rifiuti accatastati lungo le strade dei centri ...Tempi duri per gli animalisti che si oppongono ai consolidamenti delle strutture per proteggere l' habitat degli animali, in occasione dell' alluvione in Emilia-Romagna ora si parla di emergenza ...