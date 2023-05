Legarsi a Von der Leyen o farle la guerra? I dubbi di Meloni in vista delle europee del 2024

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sono diventate amiche, ancorché riluttanti. I ruoli e la realtà le hanno spinte a collaborare, a trovare perfino qualche sintonia caratteriale. Pare che Giorgia, in una pausa dei lavori del ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pare convinto cheancora di più a un'economia più forte possa portargli qualche vantaggio ... Basta pensare che la commissaria Ue, Ursulader Leyen, pure tedesca, in Europa sta assecondando ...... giunta sino aquasi indissolubilmente alla Russia di Putin addirittura con due gasdotti, ... Mentre Emmanuel Macron e Ursulader Leyen sono a Pechino per convincere Xi Jinping ad assumere un ...Pare convinto cheancora di più a un'economia più forte possa portargli qualche vantaggio ... Basta pensare che la commissaria Ue, Ursulader Leyen, pure tedesca, in Europa sta assecondando ...