Leao | ‘Se vinco la Champions col Milan mi faccio i capelli rossoneri | scudetto il titolo più importante’ | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 26 maggio 2023) 2023-05-25 23:55:00 Fermi tutti! Rafael, esterno offensivo del, ha risposto alle domande che gli sono state poste dai tifosi sul proprio canale ufficiale su YouTube. “Il sogno? In termini collettivi laLeague, ho sempre sognato questo trofeo e spero di raggiungerlo un giorno”. Che cosa farebbe se dovesse vincere la?“Mi tingerei idi rossonero per rappresentare ilo”. Qual è stato invece il più importante che ha vinto?“Lo. Sono alda tre anni e mezzo e vado verso il quarto. Era ilche i tifosi delsi aspettavano da tempo. Abbiamo vissuto una festa incredibile, non avevo mai avuto la sensazione di vincere un ...