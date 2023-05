Le più belle frasi di Strappare lungo i bordi

Leggi su dilei

(Di venerdì 26 maggio 2023)è una serie animata italiana del 2021, è stata scritta e diretta da Zerocalcare per Netflix. Zerocalcare è il nome d’arte di Michele Rech, noto fumettista italiano. Un nickname nato quando, dovendone scegliere uno per partecipare a una discussione su Internet, prese ispirazione dal ritornello di una pubblicità in TV di un prodotto anti calcare che stava andando in onda in quel momento. La serie, che ha avuto un grandioso successo, gira attorno a un viaggio che Zerocalcare deve affrontare con i suoi due amici di sempre, Sarah e Secco. I vari episodi della serie mostrano racconti e flashback della vita del protagonista, si parte dagli anni delle scuole medie, a quelli del liceo, e si arriva poi al presente. Zerocalcare racconta tutta la sua ...