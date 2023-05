Le parole di Mourinho sanno di commiato alla Roma | la coppa sarà il suo regalo d’addio Messaggero

(Di venerdì 26 maggio 2023)prepara il suodi addio: la vittoria dell’Europa League. Non resta che confezionarlo. Lo scrive Il, convinto che ledel tecnico della, ieri, al media day organizzato dUefa, suonino come un malinconico saluto ai tifosi giallorossi.ieri ha detto: «C’è soltanto la finale. Non mi interessa il mio futuro, non m’importa se laandrà in Champions, se poi cila Supereuropea. Mi interessa pochino anche Firenze. La situazione ideale sarebbe non giocare, preparare già da oggi la finale. Quello che conta infatti è la». Non gli piace l’atmosfera che sta montando, scrive il quotidiano ...

al suo moderatore: 'Non perdere tempo con quell'uomo di m….'è sbottato, rivolgendosi al moderatore della comunicazione, e gli ha detto senza giri di: 'Non perdere ...Commenta per primo Ledi Francesco Totti a margine del torneo benefico 'PadelMania' al Porto Turistico di Pescara ... 'Il silenzio dei Friedkin suC'è chi parlava troppo e chi parla di.Queste le sue: La Roma contro il Siviglia come la vede "La Roma ha un allenatore ... Io dico che dae dalle sue squadre ci si può aspettare di tutto. Anche una grande impresa". Leggi i ...

Rakitic, le parole su Mourinho a pochi giorni dalla finale: "È un peccato che..." Corriere dello Sport

Mourinho non usa giri di parole, la partita del Franchi per la Roma è una scocciatura in vista della finale di Europa League “La partita di sabato è l’aspetto più complicato. Devo lasciare fuori gioca ...Mourinho non usa giri di parole, la partita del Franchi per la Roma è una scocciatura in vista della finale di Europa League “La partita di sabato è l’aspetto più complicato. Devo lasciare fuori gioca ...