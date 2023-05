Le Ong | «L’Italia ha coordinato un respingimento in Libia»

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ventisette persone in fuga dallasono state riportate indietro con l’aiuto del mercantile P Long Beach nella giornata di ieri. Lo denunciano le Ong Sea-Watch e Mediterranea, secondo le first appeared on il manifesto.

... Emergency ha chiesto alle autorità competenti di Malta e... LaSea Watch ha effettuato una ricerca per due giorni ... Né la Life Support, né Ocean Viking, che hanno pattugliato'area, hanno ...C'è la consapevolezza che per un paese comeche è primo ... clamoroso, anche lady"difende" Meloni... a lanciare'allarme è stata per prima laAlarm Phone, con ... con la quale i naufraghi si sono messi in contatto per chiedere'...'Emergency ha chiesto alle autorità competenti a Malta e in...