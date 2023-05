Le molteplici declinazioni del Dripping nell’Espressionismo Astratto di Antonio Miralli

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 26 maggio 2023) La capacità comunicativa attraverso l’arte visiva si manifesta in maniera più chiara quando il creativo avverte l’esigenza di liberarsi da ogni legame con la figurazione, con tutto ciò che lo sguardo vede abitualmente intorno a sé e che costituisce un limite al libero fluire di sensazioni che non tollerano gabbie, schemi o confini perché tutto ciò di cui hanno bisogno è di armonizzarsi alle emozioni e poi fuoriuscire spontaneamente e impulsivamente. In questo tipo di approccio pittorico non esiste il controllo della mente se non in un momento successivo, quando la razionalità prende atto del risultato di quell’istinto generativo che si è poi manifestato sulla tela. Il protagonista di oggi fa sua una delle principali tecniche astrattiste per interpretare la realtà circostante, un pensiero, un ricordo e tutto ciò che colpisce e cattura la sua sensibilità. Tutti i movimenti informali dei ...