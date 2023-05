Le 5 cose da non fare mai se vogliamo aumentare la concentrazione e smettere di dimenticare le cose

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 26 maggio 2023) Concentrarsi è diventata una dellepiù difficili da. Ecco come lo stile di vita influisce sui nostri livelli di attenzione. Ci siamo passati tutti: seduti alla scrivania con una scadenza urgente e la mente che vaga. Dovete impegnarvi sul compito che avete davanti e volete davvero portarlo a termine. Ma non riuscite a concentrarvi. Concentrarsi sembra essere diventata la cosa più difficile da– grantennistoscana.itL’incapacità di concentrarsi sul compito da svolgere è una delle malattie del nostro tempo. Le frequenti distrazioni influiscono sulla produttività. Impieghiamo più tempo per portare a termine un compito. Non comprendiamo bene le, sia con il nostro partner che con i colleghi. Finiamo per fraintendere, interpretare male e creare conflitti. Tutto questo si ...