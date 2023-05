Non c'è solo la vista a rapire il viaggiatore che in questaarriva in Maremma. Quando dall'... Dante nella Divina Commedia ne aveva delineato i confini tra Cecina e Tarquinia nell'Alto. ......nella2023 a bordo del brigantino Italia saliranno 23 equipaggi, selezionati dalla Fondazione Tender To Nave Italia, la proprietaria del brigantino e presieduta dall'ammiraglio Giorgio,...Inter, Milan,, Roma e Atalanta lotteranno fino all'ultimo per i piazzamenti Champions in una ... i blucerchiati potrebbero stabilire il proprio record negativo in una singoladi Serie A ...

Lazio, stagione finita per Marusic: operato di ernia, la nota Calciomercato.com

Forfait in casa Lazio con Adam Marusic che chiude in anticipo la sua stagione. Questa la nota del club: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che nella mattinata odierna il calciatore Adam Marusi ...La Lazio in questa stagione ha dovuto sopperire alla mancanza di Ciro Immobile per diverse partite a causa dei numerosi infortuni: Sarri vuole un attaccante, e nelle ultime ore c'è un nuovo profilo ch ...