Lazio | Milinkovic prepara i saluti | l' ultima volta in casa

da gennaio sarà nelle condizioni di firmare con altri club. Il suo manager Kezman attende la conclusione dei campionati, in primis quello italiano, per iniziare i colloqui di mercato. ...E lacerca almeno cinque giocatori di livello. Il budget c'è: 50 milioni arrivano dalla Champions, altri 40 50 dalla probabile cessione di- Savic . Si cerca un vice portiere, un ...(4 - 3 - 3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; S.- Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri. CREMONESE (3 - 5 - 2): Carnesecchi; ...

E la Lazio cerca almeno cinque giocatori di livello. Il budget c'è: 50 milioni arrivano dalla Champions, altri 40 – 50 dalla probabile cessione di Milinkovic-Savic. Si cerca un vice portiere, un ...Ogni estate è stato al centro del mercato estivo della Lazio ma poi alla fine è sempre rimasto Questa volta, però, potrebbe essere diverso: la Lazio ha già conquistato matematicamente la Champions Lea ...