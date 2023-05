Lazio | Lulic | «Nessuna rivincita per la Coppa Italia contro la Roma»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’ex biancocelesteha parlato della vittoria della2013 in finalela. I dettagli Senad, ex esterno della, ha raccontato il gol in finale dinel libro “26 maggio, tutta la storia del derby dei derby” di Fabio Argentini. PAROLE – «A sottolineare l’importanza del derby in finale era la gente. E con la gente anche i giocatori che erano qui da più tempo e avevano vissuto momenti esaltanti e giorni difficili in una piazza che il derby lo voleva sempre vincere, figuriamoci in una finale storica. Ma in uno spogliatoio ci sono tante figure, magari non conosciute dal grande pubblico, che fanno parte del gruppo e che spesso di quel gruppo fanno le fortune. Lo staff sanitario, l’ufficio ...