Lazio | Ledesma ricorda il 26 maggio | 'Dallo sguardo dei compagni sapevo che avremmo vinto'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ricorrenza importante oggi in casa: esattamente dieci anni fa i biancoceleste vinsero la Coppa Italia contro la Roma. In un'intervista...

ROMA - Un derby entrato nella storia, un derby indimenticabile. Lafesteggia il 26 maggio 2013, il giorno speciale di dieci anni fa che ha regalato la Coppa ... Poi ci sono Klose,, ...Commenta per primo Il 28 maggio è prevista una grande festa per laall'Olimpico. Due giorni prima ricorrerà infatti il decennale della vittoria in finale di ... passando per Klose e, fino ...L'ex centrocampista della, Cristian, oggi tecnico delle giovanili del Frosinone, conosce sia Stefano Pioli che Simone Inzaghi. Il tecnico del Milan era l'allenatore del centrocampista ai tempi della, mentre ...

Lazio, Ledesma: “Così abbiamo fatto la storia il 26 maggio” Solo la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Oltre 60mila spettatori all'Olimpico sono pronti a spingere la Lazio a conquistare gli ultimi punti per ufficializzare la Champions League. In teoria la penalizzazione ...La Lazio festeggia il 26 maggio 2013 ... I giocatori in foto sono capitanati da Lulic, l’uomo gol al minuto 71’. Poi ci sono Klose, Ledesma, Marchetti, Candreva, Gonzalez, Onazi, Hernanes, Dias, Biava ...