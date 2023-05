(Di venerdì 26 maggio 2023) In un incontro oggi con l'inviato cinese per l'Ucraina, Li Hui, il ministro degli Esteri russo Sergheiha "confermato l'impegno di Mosca per unapolitico -del conflitto", ...

26 mag 16:33a Li: "per una soluzione diplomatica" In un incontro con l'inviato cinese per l'Ucraina, Li Hui, il ministro degli Esteri russo Sergheiha 'confermato l'impegno di Mosca per ...In un incontro oggi con l'inviato cinese per l'Ucraina, Li Hui, il ministro degli Esteri russo Sergheiha "confermato l'impegno di Mosca per una soluzione politico - diplomatica del conflitto", lamentando "i seri ostacoli creati dalla parte ucraina e dai suoi gestori occidentali per una ripresa ...Consapevoli che la nostra non deve essere un'era di guerra, rimaniamonel dialogo e nella ... 2023 - 05 - 20 16:13:26: summit Hiroshima punta a contenimento Russia e Cina Le decisioni ...

Lavrov a Li, 'impegnati per una soluzione diplomatica' - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - MOSCA, 26 MAG - In un incontro oggi con l'inviato cinese per l'Ucraina, Li Hui, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha "confermato l'impegno di Mosca per una soluzione ...Vertice G7 a Hiroshima. A latere dei lavori anche il bilatarale di 45 minuti fra Macron e Meloni. Intanto il presidente americano Joe Biden ha promesso di lottare per un mondo libero dalle ...