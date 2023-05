Lavoro | Landini | “Necessario cambiare il modello basato sulla precarietà e mettere al centro l’aumento di salari La mobilitazione continua”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Maurizioa margine dell’evento di presentazione del libro di Pasquale Tridico: “Superare le politiche dell’austerità impegna tutte le organizzazioni a mobilitarsi.alaumento dei, non tornare al patto di stabilità. Occorre costruire un’Europa sociale. Questo rafforza la nostra volontà dileggi sbagliate. Ritengoresino a che non vedremo risultati. Dall’agenda indicata dal governo mancano molti temi, per quanto ci riguarda ladeve proseguire ed allargarsi non solo a dipendenti e pensionati, ma tutti i cittadini che vogliono affermare i propri diritti. Dalle piazze arriva una domanda: proseguire sino ai risultati. E io non ne vedo. Il governo prosegue ...

Maurizio, leader della Cgil, ha rilanciato la necessità di una mobilitazione costante contro il ... non c'è il superamento della precarietà e non c'è il rinnovo dei contratti nazionali di'...Si pensi alla stagione della Coalizione sociale lanciata dalla Fiom di Maurizioche aveva ... il reddito, la casa, ma anche l'orario e i tempi di, il contrasto alla violenza di genere, i ...

Lavoro: Landini, al via mobilitazione sindacati europei CGIL

Landini (Cgil): "Penso sia necessario continuare con la mobilitazione fino a quando non ci saranno risultati. Ad oggi c'è semplicemente una convocazione del Governo per martedì prossimo".Sulla possibilità di porre una base minima agli stipendi la premier tende la mano ai sindacati, che non hanno mai mostrato pieno apprezzamento per la misura.