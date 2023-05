Lavori sulla Pontina domenica 28 maggio 2023 | ecco dove e a che ora

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 maggio 2023)quando si svolgeranno: sono state rese note le date, gli orari e i tratti in cui Anas svolgerà idi ripristino del manto stradaleSS 148. Si tratterà del prossimo weekend. Sarà quindi un fine settimana infernale quello che si prospetta per i pendolari della, tra caos e imbottigliamenti. In particolare questa, da giorno di riposo e ristoro con temperature che chiamano il relax in spiaggia, si rivelerà un incubo per la circolazione. Inon solo riguarderanno un lungo tratto ma si svolgeranno anche nelle ore diurne, causando ulteriori disagi. Per quanto dureranno i? Si prevede che idureranno all’incirca otto ore dunque per gran ...