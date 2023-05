Lavori per il rifacimento urbano | strisce pedonali ripitturate a via Cavour

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante il maltempo continui incessantemente a colpire Avellino e l’Irpinia, idi manutenzione e arredo, previsti dall’amministrazione comunale, continuano. Dopo la messa in sicurezza di via Fariello (leggi qui), ove alcuni alberi sporgenti verso i marciapiedi sono stati rimossi e il tombino guasto riparato, gli operatori di Palazzo Città stanno provvedendo a ridipingere lein alcune zone del capoluogo ove l’usura, oramai, aveva fatto si che quest’ultime fossero praticamente scomparse. A via Camillo Benso, infatti, stamane sono iniziati idi pittura della segnaletica orizzontale per l’attraversamento pedonale. Un po’ a rilento, viste le condizioni meteo precarie, ma comunque completate. Il ...