Latitante arrestato oggi a Napoli | ‘tradito’ dal compleanno della moglie

(Di venerdì 26 maggio 2023) Aspettava lain un appartamento di Varcaturo, ma alla porta hanno bussato i carabinieri Aspettava lain un appartamento di Varcaturo, frazione di Giugliano nel napoletano, ma alla porta hanno bussato i carabinieri. Un 32enne didallo scorso febbraio sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di, è stato localizzato edai Carabinieri. Dovrà scontare 8 anni, 8 mesi e 25 giorni per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno monitorato i luoghi generalmente frequentati dal 32enne, senza trascurare il monitoraggio dei social e del web. A “tradire” il 32enne è stato il...

