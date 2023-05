Last Summer | recensione | niente di scandaloso sotto il sole

(Di venerdì 26 maggio 2023) Anestesia totale. Nessun sussulto, nessun prurito, nessuno scossone. Anche davanti a un film dedicato alla passione proibita tra una donna matura e un ragazzino minorenne. Non si muove una foglia nella quieta estate messa in scena da Catherine Breillat in quello che, forse, è il peggior film visto finora nel concorso di Cannes 2023. Saremo molto sinceri e spietati in questadi, stanco remake del film danese Dronningen (2019). Un’opera che si trascina dall’inizio alla fine senza travolgere mai col suo presunto turbinio di desiderio. Calma piatta per due ore in cui un dramma sentimentale tradisce solo se stesso. Perché non c’è davvero nulla di drammatico e i sentimenti non sono pervenutile lenzuola.Genere: Dramma romanticoDurata: 104 ...

CANNES " Sulla Croisette continua il festival dei tabù. Dopo May December che racconta della relazione tra una 36enne e un 13enne, passa in concorso anche The Last Summer ( L'Été dernier ), film francese che mette in scena la relazione tra una donna matura e il 17enne figliastro. Tratto dal danese Queen of Hearts , il film è stato adattato e diretto dalla ... In The Last Summer, Catherine Breillat racconta l'amore tra un avvocato e suo genero di 17 anni. Incarnato da Léa Drucker e Samuel Kirscher, il film è un'ode alla bellezza incandescente dell'adolescenza.

'The Last Summer', Catherine Breillat alle prese con il tabù definitivo Cinecittà News

