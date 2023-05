Last Summer | recensione del film di Catherine Breillat

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il(L’Été dernier), 2023. Regia:. Cast: Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau. Genere: drammatico. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Anne, giurista specializzata in casi di minori maltrattati, comincia ad aver una relazione clandestina con il figliastro adolescente Théo, primogenito del suo attuale marito. A sedici anni dalla sua ultima partecipazione, la regista franceseè tornata in concorso al Festival di Cannes, con quello che segna anche il suo ritorno dietro la macchina da presa dopo una pausa di dieci anni. Un ritorno coerente con il suo percorso, all’insegna dell’eros e delle figure femminili ...

CANNES " Sulla Croisette continua il festival dei tabù. Dopo May December che racconta della relazione tra una 36enne e un 13enne, passa in concorso anche The( L'Été dernier ), film francese che mette in scena la relazione tra una donna matura e il 17enne figliastro. Tratto dal danese Queen of Hearts , il film è stato adattato e diretto dalla ...... a cura di Danza Urbana con la coreografa Claudia Castellucci,Dance " danza popolare dell'... Alessandro Sciarroni con Save thedance for me , spettacolo che riattualizza la polka chinata ...- Pubblicità - In, Catherine Breillat racconta l'amore tra un avvocato e suo genero di 17 anni. Incarnato da Léa Drucker e Samuel Kirscher, il film è un'ode alla bellezza incandescente dell'adolescenza. ...

'The Last Summer', Catherine Breillat alle prese con il tabù definitivo Cinecittà News

