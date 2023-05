Spruzzatene un po' nell'area da trattare,agire qualche minuto e poi strofinate con una ... Se volete far splendere lepersiane in alluminio, come ultimo passaggio usate un panno morbido ...Ariete:i pensieri alle spalle Il weekend sarà ricco di emozioni e il vostro carattere ... siate convinti dellescelte. Scorpione: la forza dell'intelligenza A lavoro dovrete inventarvi ...perdere tutto il resto. Purtroppo Giove opposto rappresenta anche spese per la casa e ... sarebbe il caso però di seguire quelli migliori e quelli che vi fanno capire quali sono le...

"Lasciate le vostre abitazioni": l'ordinanza della sindaca di Conselice ilGiornale.it

Evacuazione immediata di tutti gli abitanti di Conselice a causa dei rischi igienico-sanitari per la presenza delle acque stagnanti dell'alluvione: ecco l'ordinanza della sindaca ...