Lapsus di Giorgia Meloni | chiama Fitto “presidente” | poi scherza | “Non era una candidatura”

La gaffe diMeloni. "Ho detto presidente". Ascoltando la traduzione dall'italiano all'inglese nel corso la conferenza stampa con Ursula von der Leyen,Meloni si è resa conto di aver ...'Ho detto presidente'. Ascoltando la traduzione dall'italiano all'inglese durante la conferenza stampa con Ursula von der Leyen, il premierMeloni si è resa conto di aver definito Raffaele Fitto presidente anziché ministro. 'Tranquillizzo tutti, l'aver definito Fitto presidente non è una candidatura, non si sa mai...', scherza il ...Chiara Colosimo non ha smentito di conoscere l'ex Nar, il "presunto Ciavardini (evidente) ... la deputata di Fratelli d'Italia vicina aMeloni in passato definita "fascio - cubista" per ...

Scontro tra ministri e Fitto per tagli al Pnrr, poi il lapsus di Giorgia Meloni e la battuta sul "presidente" Virgilio Notizie

La revisione del Pnrr è una partita assolutamente non facile da giocare per la squadra dei ministri del governo Meloni. Raffaele Fitto, incaricato a metter ordine tra i progetti dei vari dicasteri, st ...Il volo in elicottero con Meloni, poi la visita a Cesena tra gli sfollati. Commissario, la premier irritata anche con i governatori di centrodestra ...