Lapi Simg | ' una persona su 3 nel mondo sviluppa Herpes zoster'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - "Un cittadino su tre a livello globale svilupperà l’, quindi per evitare la patologia, e le sue complicanze, tra cui il rischio cardiovascolare, l'arma più importante che abbiamo a disposizione è la prevenzione vaccinale”. Così Francesco...

A margine è intervenuto Francesco, direttore ricerca Health Search dell'Istituto di ricerca della...specifiche finestre temporali in cui la relazione zoster - stroke esplica la massima forza di associazione " sottolinea Francesco, direttore Ricerca Health Search, Istituto di ricerca..."Con la" sottolinea- abbiamo condotto anche uno studio in Italia su questa associazione e visto che chi ha la riattivazione del virus della varicella corre un rischio maggiore del 30 per ...

Il virus della varicella che si riattiva in età adulta nella forma spesso nota come 'Fuoco di Sant'Antonio' aumenta infatti il rischio di questo tipo di complicanze, soprattutto nei pazienti a rischio ...(Adnkronos) – La Società italiana di medicina generale e delle cure primarie ha organizzato l’evento “Herpes Zoster e rischio cardiovascolare” a Roma, durante il quale i medici di famiglia della stess ...