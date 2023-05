L’alluvione in Romagna e il rischio infettivo | quali malattie possono scatenarsi e quanto conta il monitoraggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Soltanto fino a qualche decennio or sono, le immagini delin Emilia-che sono comparse sugli schermi mediatici, e che si sono aggiunte ad una serie sempre più serrata di analoghi eventi, apparivano confinate in parti lontane del globo, soprattutto in quel sud-est asiatico storicamente tormentato da fenomeni meteorologici estremi, percepiti come una sorta di maledizione estranea alla causalità umana. L’ ‘isola dell’occidente’ appariva come un’oasi risparmiata dalla natura matrigna. Anche leinfettive sembravano ormai confinate in un passato remoto sconfitto grazie a vaccini e antibiotici, e ben altri rischi sanitari si ponevano all’attenzione dei servizi sanitari dei cosiddetti Paesi sviluppati. La prima tangibile avvisaglia che le cose non stavano esattamente in questo modo l’abbiamo avuta all’inizio degli ...