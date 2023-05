La trans denuncia i vigili | portata in Mangiagalli per i referti medici

... accerchiata da quattro agenti della polizia locale di Milano e colpita con un manganello, ha tempo 90 giorni dal giorno delle violenze per sporgere. Se non dovesse farlo - essendo un reato ......le cure dei medici intervenuti sul posto e adesso ha 90 giorni di tempo per sporgere... Lacon poche parole e tanta commozione ha raccontato l'incubo. Dice di essere "impaurita" e di ......le cure dei medici intervenuti sul posto e adesso ha 90 giorni di tempo per sporgere... Lacon poche parole e tanta commozione ha raccontato l'incubo. Dice di essere "impaurita" e di ...

Senza la denuncia di Bruna (la trans presa a manganellate) l'indagine non va avanti MilanoToday.it

Il fondatore dei Sentinelli e consigliere lombardo sul video della trans picchiata dai vigili Polizia: "Bisogna pretendere una voce chiara". L'intervista ...La donna transessuale di origine brasiliana, accerchiata da quattro agenti della polizia locale di Milano e colpita con un manganello, ha tempo 90 giorni dal giorno delle violenze per sporgere denunci ...