La storia di Marta | si laurea ma il padre preferisce andare a vedere la Roma in finale

(Di venerdì 26 maggio 2023) Una notizia che immediatamente fatto il giro del web scatenando commenti in favore di entrambe le parti. C'è chi reputa inqualificabile il comportamento del, che mancherà a uno dei giorni più ...

Un appuntamento imperdibile per molti tifosi e a quanto pare anche per il padre di. La scelta di De Rossi C'è chi invece nonostante l'attaccamento ai colori ha fatto una scelta diversa. Come ......Cai con 'Centomilioni' (Einaudi) Tommaso Pincio con 'Diario di un'estate marziana' (G. ... il forte rapporto con la realtà , tante donne scrittrici, l'attenzione verso lae ladelle ...... ampio spazio è occupato dalla biografia, l'autobiografia, lae il cinema. I giurati, nel ... 'Diario di un'estate marziana' di Tommaso Pincio (Perrone editore) e 'Centomilioni' diCai (...

La storia di Marta: Mi laureo, ma mio padre preferisce la finale di Europa League della Roma Fanpage.it

La storia di Marta diventa virale: si laurea lo stesso giorno della finale di Europa League della Roma, il padre sarà alla partita ...Il caso di Marta, intervenuta durante la trasmissione radiofonica "I Lunatici", ha dato vita a un acceso dibattito tra gli ascoltatori: la maggior parte sta con la ragazza, ma c'è anche chi giustifica ...