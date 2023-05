La storia di Felicity | salvata dal macello cinese di carne di cane e arrivata a Cannes

(Di venerdì 26 maggio 2023) Non solo attori e attrici sul red carpet del Festival di. Durante la 76esima edizione della kermesse, infatti, ha calcato la passerella anche, un bellissimo esemplare di Samoiedo, elegantissima in abito rosso fuoco cosparso di lustrini. Il, presente sul red carpet del film coreano Project Silence di Kim Tae-gon, ha portato sotto ai riflettori diun messaggio importante e una ferma condanna contro il mercato dicanina, considerata commestibile in Cina, oltre ad avere proprietà miracolose e afrodisiache.è statada un destino terribile che l’avrebbe vista esposta al Festival delladidi Yulin, in Cina, dove sarebbe stata venduta per poi essere ucciso e cucinata. ...

Dal mercato cinese della carne di cane al red carpet di Cannes: l'incredibile storia di Felicity Vanity Fair Italia

Un meraviglioso Samoiedo ha sfilato al Festival di Cannes per sensibilizzare il pubblico alla lotta al consumo della carne di cane ...