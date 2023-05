La Sirenetta | Javier Bardem e Melissa McCarthy vogliono lo spinoff su Re Tritone e Ursula

(Di venerdì 26 maggio 2023), interpreti, rispettivamente, di Re, hanno confessato di volere unode Laincentrato sui rispettivi personaggi. Laè finalmente arrivato nelle sale e nonostante le critiche iniziali il film sembrerebbe aver trovato l'approvazione del pubblico con l'84% di opinioni positive su Rotten Tomatoes. In una recente intervista,, interpreti rispettivamente di, hanno dichiarato di voler vedere unoincentrato sui loro personaggi. "C'è stato un momento in cuistava recitando ...

...ceniamo assieme" ha dichiaratoBardem ai microfoni di The Hollywood Reporter. Melissa McCarthy ha aggiunto: "Ma facciamone anche sette o sei, abbondiamo" . A vestire i panni dellaci ...Alla fine i veri punti di forza di Laversione live action 2023 stanno proprio nella ... a sua volta modellata nel cartoon originale sulla celebre performer in drag Divine (Bardem come ...In questo caso però Lain musica, regia dello specialista Rob Marshall (Chicago e Nine), ... esteticamente un po' ridicola, del padre di Ariel, il Re Tritone interpretato da unBardem ...

Javier Bardem e Melissa McCarthy raccontano La Sirenetta The Hot Corn Italy

Javier Bardem e Melissa McCarthy, interpreti, rispettivamente, di Re Tritone e Ursula, hanno confessato di volere uno spinoff de La sirenetta incentrato sui rispettivi personaggi.La sirenetta è il film più atteso tra quelli arrivati nelle sale italiane in questo fine settimana. Ma molta curiosità c’è anche per l’ultimo ...